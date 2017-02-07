撞死違規穿越馬路男 駕駛遭送辦

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台北市消防局今天清晨獲報，一名28歲吳性男子開賓士車行經民權東路4段時，撞死違規穿越馬路的美籍男子，被依過失致死罪嫌送辦。

消防局清晨2時許獲報，一名28歲吳姓男子駕駛賓士車行經民權東路4段、光復北路口時，不慎撞上違規穿越馬路的50歲葛姓美籍男子，警消到場後緊急將他送三軍總醫院急救，但仍宣告不治。1060207

(中央社)