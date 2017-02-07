彰化市燈會明晚亮燈 主燈鳳凰、金雞齊鳴
每年在彰化藝術館展出的彰化市燈會進入第11年，今年雞年主燈名為「金雞鳳凰、和樂融融」，市長邱建富7日上午宣布將於明晚8日晚間7點舉行開幕晚會、正式點亮主燈，隨後並將現場發送小提燈與摸彩券，元宵晚會則首度移師至彰化縣議會廣場舉辦。
今年彰化燈會展期至25日，共展出112件全國機關學校與團體的競賽作品，由金可集團、矽品與中華電信三家在地企業冠名贊助的主燈，高6.1公尺、百鳥之王─鳳凰昂首翱翔於瑞雲之上，地面上則有公雞、母雞帶著5隻姿態各異的可愛小雞，象徵天下昌明、國泰民安，畫面活潑生動。
邱建富表示，規模小而美的彰化燈會，以最少的經費預算呈現出最精彩的花燈，每年都吸引逾10萬人次前來。除了主燈有看頭，學生團體的花燈作品也充滿創意，像是大母雞內引隱藏一隻小鹿，意指肚子很餓「雞藏鹿鹿」，或是「圍雞百顆」等作品，令人會心一笑。
邱建富說，元宵賞花燈不必舟車勞頓出遠門人擠人，走一趟彰化藝術館保證讓民眾驚艷，明天晚上點燈開幕晚會將發送雞年小提燈和元宵晚會摸彩券，11日週六元宵節晚會將邀請歌手陳零九、無雙樂團、農村武裝青年等現場演出，大獎包含60吋液晶電視，歡迎民眾踴躍前來賞花燈、猜燈謎、抽大獎。
(中時)
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