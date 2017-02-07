爆出軌後疑探班佟麗婭 腥夫遭虧獻殷勤

佟麗婭老公陳思誠日前被爆疑似出軌，外界紛不看好他們婚姻。（圖／取材自微博）

陳思誠被目擊現身橫店，疑似有意探班愛妻。（圖／取材自搜狐娛樂）

大陸女星佟麗婭的演員老公陳思誠日前被拍到邀2女開房疑偷腥，佟麗婭之後在朋友圈發文「重新開始」，讓外界聯想應是婚姻走不下去，但隨後男方再澄清「沒離婚」，反駁傳言，而近日陳思誠被拍到現身橫店，疑似有意探班愛妻，卻仍遭到網友一片吐槽，虧他事後獻殷勤。

據《搜狐娛樂》報導，陳思誠近日在杭州的新戲殺青後，便馬上趕到橫店，疑似想探班目前正在拍《瑯琊榜2》的佟麗婭，只見他戴上棒球帽、身穿軍綠色外套，一抵達橫店就快步走入飯店入住，隔天再與助理一行人前往火鍋店用餐，吃完又再次返回飯店休息，而這期間都不見他和佟麗婭碰面，引外界猜測他日後是否會到片場探班。

不過，也有網友發現《瑯琊榜2》的拍攝地點是在「象山影視城」才對，該微博5日才貼出劇組在此舉辦開機儀式的影片，可見佟麗婭應不在橫店，讓人不解陳思誠現身橫店的目的，而男生有意探班的舉止，還是被猛酸「事後獻殷勤」、「亡羊補牢」，網友仍不買帳。

(中時電子報)