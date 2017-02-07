教育部同仁送行 盼陳良基當科技部「鯰魚部長」

教育部長潘文忠（右）、次長陳良基（中）及主祕陳雪玉（左）一起唱〈萍聚〉。（林志成攝）

教育部次長陳良基將轉任科技部長，他今表示沒想到會這麼快離開，但在教育部這8個多月，「是我這輩子投入最多的工作」。教育部同仁則稱他像「鯰魚」，讓不愛動、不愛思考的人動起來，希望他到科技部繼續當「鯰魚部長」。

陳良基從去年520接任教育部次長後，在這裡任職了8個多月，從明天起要轉到科技部。教育部同仁今天為陳良基辦歡送茶會，他說，上周五接到高層指令要轉任科技部長，「當時腦袋一片空白，我捨不得離開教育部，但閣員沒有選擇的權利。」

陳良基說，在教育部這段時間，他幾乎每天早上7點多上班，有時還要晚上10點後才下班，「這是我這輩子投入最多的工作」。他坦言自己個性「橫衝直撞」，時常找各單位麻煩，「今天我應該戴安全帽來會比較安全」。

陳良基表示，他負責「教育新南向」業務，已去過印尼、馬來西亞及印度等國家，今年原本每個月要跑一個新南向國家，現在沒有辦法進行，很遺憾。不過他認為，科技部業務其實是教育部的延伸，都是要幫助年輕人離開校園後有海闊天空的舞台，他會在新工作上繼續努力。

潘文忠則說，陳良基在教育部雖然只有8、9月，但卻像做了8、9年，他的腳步很快，包括新南向、高教深耕計畫、技職再造等，都已經動了起來。對於陳良基要離開教育部，潘文忠坦言，「我完全沒有心理準備」，不過還是祝福他高升。

教育部高教司長李彥儀透露，陳良基以「破壞式創新」的風格來領導各單位，搞得同仁壓力很大，甚至還要所有科長以上人員到台大一整天進行腦力激盪，以想出各種政策方向，很辛苦，但大家收穫很大。

「如果用一種動物來形容陳次長，鯰魚最恰當。」李彥儀說，沙丁魚個性很懶、但肉質鮮美，漁夫捕獲後，為了怕他們死掉，會在魚槽裡面放一隻鯰魚，一直追著沙丁魚跑，這樣所有沙丁魚都可以活下來。

李彥儀指出，陳良基過去在教育部一直扮演鯰魚的角色，讓不愛動、不愛思考的人動了起來，希望他將這種精神帶到科技部去。

此外，潘文忠頒給陳良基一等教育專業獎章，教育部同仁也以〈萍聚〉這首歌，為彼此短暫的工作緣分畫下句點。

(中時)