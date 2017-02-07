松本潤劈腿AV女優沒事 小三被罵2個月終於崩盤

松本潤被爆劈腿AV女優葵司。(取自日網)

傑尼斯男團「嵐」成員松本潤去年12月被踢爆，背著交往11年女友井上真央，劈腿AV女優葵司4年多，事件爆發後，松本潤彷彿沒事般照常工作，但身為小三的葵司卻一個人承受外界罵聲，讓她情緒崩盤，在前天刪除社群網站Twitter帳號。

葵司自從被踢爆是松本潤的地下女友後，Twitter被松本潤粉絲罵聲灌爆，讓她一度暫停更新近況，之後又在今年1月試圖振作，PO出多張美照表示要在新的一年重新開始。

然而葵司近日再度PO文寫下，「雖然已決定對任何說話都視而不見，但無論我說什麼還是惹來那些人的推測而責罵，對他們來說我是不是關Twitter會更好？」坦言每天被人罵，就算不在意，還是會忍不住去想，乾脆在前天將Twitter帳號刪除，眼不見為淨。

(中時電子報)