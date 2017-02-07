凱爾有藥物濫用前科 中信今與他解約
中信兄弟昨日宣布簽下第4名洋投凱爾(Kyle Simon)，但凱爾被查出去年因濫用藥物而遭禁賽50場，雖然兄弟領隊楊培宏昨日表示他已服完球監，但人還沒報到，兄弟球團今天(7日)發佈新聞稿，宣布與他解約。
今年26歲的凱爾，2011年大聯盟選秀第4輪被巴爾的摩金鶯隊指名，但生涯沒上過大聯盟，去年因因藥物濫用被美職禁賽50場，他在6月到大西洋聯盟出賽。
昨日凱爾加盟消息一出，楊培宏表示，根據球隊的了解，凱爾已服完球監，來台出賽沒問題。但才不到一天，兄弟球團今天宣布與他解約。
兄弟新聞稿全文如下：
昨日(6 日)中信兄弟發佈新洋投凱爾(Kyle Simon)簽約新聞，但因凱爾曾被小聯盟檢出藥物濫用(Drug of abuse)而禁賽，雖已服完球監，也可以在各國聯盟出賽，但因為中華職棒及臺灣對於藥物濫用的規定較嚴格，經向聯盟確認後無 法登錄於今年球季出賽。為維持聯盟嚴謹的藥檢標準，中信兄弟已透過經紀公司，與球員協議解約，凱爾將不會來台報到。
另外,凱爾的經紀公司也向球團表達歉意，沒有事先告知球團球員的藥檢紀錄，忽略了美國與台灣登錄規則的差異，對於因此造成球團的困擾，深感抱歉。
(中時電子報)
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