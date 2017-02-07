兒子到處播種 杜特蒂怨嘆：我來養
菲律賓總統杜特蒂在強硬掃毒同時，也不經發牢騷，利用全國電視轉播對兒子喊話，指責他太花心，到處留種讓他還要幫忙撫養孫兒，大嘆家家有本難念的經。
杜特蒂昨（6）日出席活動，根據中央社引述馬拉坎南宮公布的影片，他在致詞時說，「我兒子，那個花心大少，我不想壞他名聲，但就連我的一些孫兒，都是我在…」。杜特蒂沒有把話說完，但明顯是指兒子把孫子與孫女交給他撫養。
杜特蒂說，「我的薪俸才13萬披索（約新台幣9萬元），我有兩個家庭要養，已經很辛苦了！」台下爆出哄笑聲。
他並感嘆自已看不到兒子，孫子看不到爸爸，「整天跟艷星在一起，巴斯蒂啊，你在哪裏？」
巴斯蒂是杜特蒂幼子。巴斯蒂與1名女模特兒生了兒子，今年2歲，此外他也與另1名前女友生了1個女兒。
最近，媒體爆料巴斯蒂與一名艷星交往，但巴斯蒂則在臉書上澄清2人去年12月即已分手。
杜特蒂說，他好幾次要隨扈打電話給巴斯蒂，但都找不到人，只好利用媒體向兒子喊話。
(中時電子報)
關鍵字：杜特蒂
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