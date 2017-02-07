雲科大新校長楊能舒就職：一萬家超商生意興隆是啟示
雲林科技大學新任校長楊能舒今日就職表示，台灣的超商超過1萬間，但每一家都生意興隆，雖然少子化趨勢嚴重，在功能不變下，經營要改變，超商的生存學是大學經營的啟示。
楊能舒今天上午的就職典禮，產官學各界菁英齊聚，賀客雲集超過200人，前校長林聰明、楊永斌出席致賀，縣長李進勇、斗六市長謝淑亞也到場祝福。
楊能舒表示，從張忠謀小小跌一跤引起大關注，可見電子供應鏈的經不起變動，人才在生產力上扮演重要關鍵。
他說，幾年前曾有一篇關於大學就業率的報導「台科大打敗台大」，雲科大的教授看完都感到冤枉，該年台科大是第7名，台大第11名，而雲科大是第4名，前3名都是護理類學校。
楊能舒表示，雲科大雖對於新聞報導低調，但一再鼓勵學生們「你是最棒的」，聽得懂長官的話，又能與同事合作，這才是該校的核心價值。
楊能舒說，少子化確實衝擊教育產業，但是台灣的超商密集程度，大家一直講飽和，到現在開了1萬間，每家都還是生意興隆，這代表需要的是創新，功能不改但經營型態要改。
他表示，今年大學會議上，副總統陳建仁親自出席，他提及有一名外賓想送孩子到雲科大讀書，雖還不查不到是誰，但感到很榮幸，目前雲科大有800名交換生，未來會朝向繼續與大陸及其他東南亞國家交換學生。
李進勇縣長感謝雲科大扮演人才庫及智庫角色，去年雲林縣成立產學平台，雲科大多方面給予專業協助，希望未來保持聯繫活絡，大學與社區更緊密結合。
(中時)
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