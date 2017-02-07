歡慶新年吃雞排 在英倫搓八圈

英國台灣商會在大年初九舉辦「金雞雀喜慶新春」活動，現場有鹽酥雞、臭豆腐等小吃，讓遊子一解思鄉情，更舉辦麻將比賽，一起在異國搓八圈。

活動在倫敦中華學校舉辦，吸引不少人攜家帶眷出席，讓不是台灣人的另一半，也有機會體驗台灣美食文化。現場有牛肉麵、滷肉飯、豬血糕、臭豆腐、炸雞排、飯糰、荷葉米糕、蒜泥白肉、珍珠奶茶等小吃，雖然不是一般來說過年會吃的食物，卻是許多旅外台灣人最懷念的「那一味」。

麻將桌上，則是意外出現與台灣友人一同前來的羅馬尼亞人，據說羅馬尼亞有類似麻將的遊戲，讓他打來駕輕就熟，摸牌手勢也頗為熟練，看不懂牌上的中文，一點也不成問題。

除此之外，現場還有優雅的古箏表演，以及熱鬧又搞笑的舞獅表演，增添一絲年味。

中華民國駐英國代表林永樂也到場與大家同歡，他表示，很高興看到現場這麼多年輕朋友，現在從台灣到英國留學的同學增加很多，有1萬多人，加上還有渡假打工，每年來這邊（英國）超過1000人。

林永樂說，大家都年紀很輕，很有活力，也希望大家一起來打拚，加強促進和英國之間的關係。這幾年來（台英）關係也非常進步，有很多成長，希望今年會更好。1060207

(中央社)