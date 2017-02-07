鄭明典：這次的降溫會很快 恐爆發寒潮

入冬首波寒流將在9日南下，中央氣象局預報中心主任鄭明典今天在臉書表示，台灣寒潮爆發的重要天氣特徵之一已出現，所以「這一次的降溫會很快，不會拖泥帶水。」

氣象局表示，9日有入冬首波寒流南下，全台氣溫明顯下降；氣象局預測，這波寒流至少影響到13日，北部最低溫下探攝氏9度、中部及東北部10度、南部12度、花東13度。

鄭明典下午在臉書PO出一張明天晚上8時的預測氣流圖，他表示，850mb的北風前緣已經到達台灣附近，降溫應該在9日開始。

鄭明典說，一個重要的天氣特徵，看看日本東方海面的大低壓，低壓中心往西拉長，可以看成是新的低壓中心在西側發展，也可以看成是整個低壓「重心」向西偏移。

他說，通常中緯度天氣系統都是由西向東移動，偶爾才會出現這樣的由東往西偏移的現象，這個特徵對冷空氣的流動路徑影響很大。

鄭明典說，當低壓往西偏移，低壓西側的等壓線就密集起來，北風不但增強，而且會更往南推才會出海，「所以低壓中西往西偏移，或是低壓在朝鮮半島附近發展，以往被視為是台灣寒潮爆發的重要天氣特徵之一」。

他表示，現在看到這個特徵，「這一次的降溫會很快，不會拖泥帶水。」1060207

(中央社)