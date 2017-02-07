超商店員接回斷掌 可輕微搖動手指

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新北市17歲丁姓超商店員，遭惡少持西瓜刀搶劫，死守收銀機，左手掌遭砍斷僅剩皮肉相連。板橋亞東醫院急救，13小時手術後順利接回斷掌，後續還需觀察其傷口癒合與恢復狀況。

板橋亞東醫院整形外科醫師張惇皓今天表示，手術最困難的部份在於血管與神經、肌腱的顯微手術，醫療團隊包括骨科醫師陳江山、整型外科謝綺瀅，及護理師、麻醉師等，超過10人。

亞東醫院今天由醫師出面，說明丁姓傷患術後的照護狀況。丁姓青少年目前仍在加護病房，左手掌雖順利接合，但後續還需觀察其傷口癒合與恢復狀況。

張惇皓表示，病患昨天到院時，急診室先緊急處理傷口，約凌晨1時進手術室，由骨科醫師固定腕關節，整形外科及創傷科實施胸部、臉部傷口縫合，再來是血管接合，及多條肌腱、神經和縫合傷口。

醫師今天上午前往探視病患時，丁姓青少年能夠清楚表達意識、點頭、情緒平穩，並能簡單動手指，血液循環也還正常，但尚未拔除呼吸器，無法看到自己已接合的左手掌，最快2天後轉至普通病房。

張惇皓以自己的左手示意指出，丁姓青少年左手掌與手腕處，外側遭砍後，僅剩下內側的長度約2至3公分皮膚。

院方由骨科與整形外科醫療團隊，接力手術，接合骨骼、肌腱與血管，歷經13小時後順利接合，後續若手掌內接合傷口沾黏影響復原以及運動功能，還需手術。

醫院說，未來3天是關鍵期，萬一血管栓塞，恐造成部分組織壞死，須持續觀察。

估計，若復原順利，小肌肉動作等，能夠恢復原本7成功能。精細動作無法全部回復，包括打電話、滑手機、彈鋼琴等，可預期相對較差，但神經要完全恢復，需要觀察半年左右，肌腱活動力也要後續復健才能全面評估。

張惇皓建議，民眾面對斷肢處理，應該先用生理食鹽水沾濕紗布，包裹殘肢，放在乾淨塑膠袋內，保持乾燥，再放進有冰水的塑膠袋，不能直接泡水。1060207

(中央社)