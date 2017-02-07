被指捲薄熙來案 章子怡求償媒體敗訴

我要評比

中國大陸影星章子怡不滿平面媒體報導「捲入薄熙來案，章子怡伴遊10年撈32億」，求償新台幣165萬元。一審判章子怡敗訴，經上訴，台灣高等法院今天再判章子怡敗訴，還可上訴。

全案緣於民國101年5月31日出刊的平面媒體報導「捲入薄熙來案，章子怡伴遊10年撈32億」，指摘章子怡與中國大陸高官薄熙來等交往並收取酬金等語。章子怡控告記者等，並向媒體求償165萬元，要求登報道歉。

刑事部分，台灣高等法院認定，報導是引述博訊新聞網原始文章內容，未扭曲原始文章原意。章子怡是知名影星，記者製作這次報導時，薄熙來正遭中國大陸地區官方貪瀆案件調查，章子怡是否與薄熙來交往等狀況，屬可受公評之事，判記者無罪確定。

民事部分，一審法院認為，章子怡是國際巨星，且當時大眾普遍關注章子怡捲入薄熙來貪瀆案，這件事為可受公評新聞事件。

此外，當時全球多家媒體引用博訊獨家報導，不少報導提及無法聯繫上章子怡本人及經紀人。法院認為媒體報導符合媒體處理新聞原則，難認有侵害章子怡名譽，判章子怡敗訴，仍可上訴。1060207

(中央社)