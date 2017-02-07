太平區宜欣二路雨水下水道完工 改善淹水問題
台中市政府為解決太平區宜欣里住宅區淹水情形，爭取中央補助工程經費2000萬元辦理「宜欣二路雨水下水道工程」，已於日前提前完工並恢復路面平整，保護面積約達1公頃，保護人口數約1千餘人，大幅改善當地淹水情形，提升居民生活品質。
水利局長周廷彰說，太平區宜欣三街因巷尾排水設施斷面不足，上游中山路及富宜路的水無法順利排入溪州路雨水下水道幹線，造成社區淹水災情！市府爭取中央「流域綜合治理計畫」經費2000萬元，解決太平區宜欣路二段一街到三街社區淹水情形。
水利局指出，工程施工採吊裝預鑄涵管，讓全案500公尺長度的排水幹管得以在2個月內完工，自來水公司也配合市府於施工期間內汰換全新水管；未來短期內將不會再次開挖路面，落實市府統一挖補的路平政策。
水利局強調，本次施工採影響範圍最小、工期最短的工法進行施工，日前工程提前施作完成，有效解決淹水問題，完工後保護面積約達1公頃，保護人口數約1千餘人，將可大幅提升當地居民生活品質。
(中時)
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