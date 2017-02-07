外星人素材《異星入境》 奧斯卡獲8項入圍

我要評比

艾美亞當斯(右)，詮釋優秀語言學家。(索尼提供)

將於台灣2月10日上映的《異星入境》，自本屆奧斯卡入圍獲得8項大獎提名，包含：「最佳影片」、「最佳導演」、「最佳改編劇本」、「最佳攝影」、「最佳剪輯」、「最佳美術設計」、「最佳音效剪輯」、「最佳音效混音」，隨即引起許多影迷討論與關注。

入圍奧斯卡最佳導演提名的丹尼維勒納夫，透露在《異星入境》拍攝過程中，堅持耗資打造許多實際場景，來取代使用綠幕的手法。

例如在太空船內，與外星生物的第一線接觸。「我們期望透過最真實的細節，及演員精彩的詮釋過程，完美呈現給觀眾最有共鳴的動容感受！」

而飾演女主角的艾美亞當斯，也表示在看到劇本第一眼時，就為之讚嘆、迫不及待要參與演出，為演繹一名優秀的語言學家也認真做足準備。

例如在一場與角色的中文對談戲中，艾美亞當斯就花了至少兩周時間，不斷練習與熟悉台詞，只為確保能發揮自己最自然的情緒表現。

(時報周刊)