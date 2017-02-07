怕兒變娘娘腔不准愛Elsa 楊千嬅挨轟「怪獸家長」

楊千嬅過去曾擔心兒子變得「娘娘腔」，因此禁止他喜歡Elsa，遭網友譙是「極品怪獸家長」。(取材自楊千嬅IG)

港星楊千嬅與丁子高結婚8年多，僅育有一子Torres，也因此她對愛子的任何事都相當重視，力求親力親為，其中當然包含了生活教育，沒想到最近話題不斷的楊千嬅，3年前接受訪問時透露兒子喜歡《冰雪奇緣》的Elsa公主，也喜歡刻板印象中的「女孩兒玩具」，讓她擔心兒子變得太「娘娘腔」，這段訪談最近被挖出，引來不少網友痛批，說她是「極品怪獸家長」。

楊千嬅2015年所做的2015年的訪談，被批評是「典型的性別歧視」，楊千嬅提到兒子喜歡Elsa，竟說出「他是男孩子來的，拿Elsa做什麼，我當然說不好」，也對孩子喜歡粉色系、愛擺弄廚房用品有意見，皺眉道：「我就覺得很奇怪，我說這樣會不會變『娘娘腔』，為什麼常常玩一些女孩子和公主的東西」，她甚至告訴Torres：「媽咪不喜歡這些，不可以看」，昨天這訪談也被香港網路紅人「King Jer」轉貼，批評道：「What Am I Watching？80年代親子節目？」。

針對這段昔日採訪所引起的風波，楊千嬅前天在IG上發千字長文道歉，坦言過去的自己是個新手媽媽，不懂得怎樣了解自己的孩子，「很怕會為他們選擇錯誤，特別是在他們還未懂用說話表達自己的階段」，因此「做成一些愚昧無知的憂慮」，她也強調兒子喜歡Elsa跟廚房玩具，其實帶來正面的影響，包含培養出閱讀興趣，還學會做布朗尼，今年她還吃到寶貝親手做的蛋糕。

做媽的楊千嬅最後領悟了「其實最終不用想太多，路是他們自己走出來的」，爸爸丁子高也在「King Jer」po文底下留言救火，表示孩子在學做人時，他跟老婆也在學當爸媽，「當中難免視野不清，容易選擇錯誤，但停一停，諗一諗，又領悟更多，進步更多」。

(中時電子報)