8強默契越來越好 滬江輕取苗商

HBL女甲級8強賽，滬江7日以78比52輕取苗商，在8強打出3連勝，滬江隊長陳育緹（前右）表示，進入8強全隊默契越來越好，但8強隊伍也不是好惹的。中央社記者李宇政攝 106年2月7日

HBL女甲級8強賽，滬江今天以78比52輕取苗商，在8強打出3連勝。滬江隊長陳育緹表示，進入8強全隊默契越來越好，但8強隊伍也不是好惹的。

高中籃球聯賽（HBL）男女甲級8強賽兵分二路，在新莊、板橋體育館進行。

滬江高中對苗栗高商之戰，滬江在第2節逐漸拉開分數，以41比29進入下半場，下半場滬江持續猛攻，加上握有禁區優勢，也把領先分數擴大到20分以上，第4節滬江磨練替補球員，最終以78比52贏球。

陳育緹雖然個頭嬌小，身高158公分在場上並不搶眼，不過教練吳志偉指出，陳育緹相當好勝、態度積極，因此希望她當隊長，能把這樣的精神感染隊友。滬江高中在上季榮獲季軍，陳育緹表示，「本季目標一樣是冠軍。」

而滬江中鋒林蝶身高180公分，此役貢獻14分17籃板，再度展現禁區的宰制能力。

中鋒出身的吳志偉笑說，「每場比賽都在傳授中鋒技巧啊。」儘管球員抱持懷疑態度，擔心自己做不到，不過吳志偉表示，每天努力的練球，這樣一定有收獲。1060207

(中央社)