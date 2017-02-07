攔檢聞檜木香 宜蘭警方查獲山老鼠

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宜蘭縣三星鄉警方6日在山區執勤時，發現1部車輛充滿檜木香，經清查後在車內起出扁柏與紅檜樹段，偵訊後將吳姓駕駛山老鼠依違反森林法移送法辦。（警方提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 106年2月7日

宜蘭縣三星鄉警方昨天在山區執勤時，發現一輛車充滿檜木香，經清查後在車內起出扁柏與紅檜樹段，偵訊後將吳姓駕駛依違反森林法移送法辦。

宜蘭縣警察局三星警分局今天說，昨天在台7線明池段與林務局人員聯合巡邏時，發現一輛車充滿檜木香，經過清查後起出扁柏、紅檜樹木各兩段，還有手鋸等作案工具。

警方調查，這部車輛吳姓駕駛坦承昨天在大同鄉明池一帶盜伐林木，全案依森林法等罪嫌移送宜蘭地方法院檢察署偵辦。1060207

(中央社)