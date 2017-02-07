查案偷裝GPS不起訴 法官改判有罪

海巡署南巡局五二岸巡大隊士官長王育洋為查緝私菸，將GPS衛星定位追蹤器偷裝貨車底盤，監看貨車行蹤被控妨害秘密，獲不起訴，被害人不服聲請交付審判，法官改判有罪定讞。

判決書指出，王育洋因查獲蕭姓男子駕駛車身印有某公司字樣的貨車載運私菸，為查緝該公司名下車輛有無走私情形，2014年6月28日擅自將一部GPS衛星定位追蹤器裝設在該公司名下、由陳姓男子使用的貨車底盤，竊錄該貨車行蹤等資訊，7天後王男取回追蹤器時，被陳男察覺報警提告。

檢方認為，王育洋基於辦案需要裝設GPS不違法，不予起訴，再議也駁回；陳姓男子不服於是聲請交付審判被高雄地院裁准，視同起訴。

王育洋辯稱，他是為查緝私菸而裝設，並無妨害秘密犯意，取得資訊也未侵害對方隱私，由於所屬單位人力有限，只好以GPS衛星定位器代替人力跟監，用意在偵查犯罪，有正當理由，應不構成妨害秘密罪。

不過，高雄地院審理認為，刑法妨害秘密罪保護的是人民免於身心傷害的身體權，以及行動自由、生活私密領域不受侵擾的自由與個人資料自主權，其中生活私密領域不受侵擾的自由及個人資料自主權，更屬憲法所保障的權利。

法官認為，車輛上路行跡與駕駛或乘客活動，通常應被認定為不希望公開其個人行蹤，屬妨害秘密罪規範的「非公開活動」，認定犯後態度尚可，判他拘役40天，得易科罰金，並宣告緩刑2年。

檢方不服上訴，高雄高分院認為，王育洋具公務員身分應加重其刑，改判他拘役50天，得易科罰金，緩刑2年確定。

二審合議庭指出，被告辦案有許多手法，例如監聽、跟監等方式，裝GPS定位器已侵犯憲法保障民眾隱私權，所辯不可採。1060207

(中央社)