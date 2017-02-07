婦控偵查佐性侵 基警：司法調查釐清

任職基隆市警局二分局的楊姓偵查佐，遭50多歲婦人指控涉嫌2度性侵，楊男否認，不排除婦人因沒拿到線民費才會栽贓，警方表示，全案已進入司法調查釐清。圖為基隆市警局二分局。中央社記者王朝鈺攝 106年2月7日

任職基隆市警局二分局的楊姓偵查佐，遭50多歲婦人指控涉嫌2度性侵，楊男否認，不排除婦人因沒拿到線民費才會栽贓，警方表示，全案已進入司法調查釐清。

這名婦人1月間因在西定路竊取店家毛毯遭警方逮捕，移送偵查隊偵辦時，認識楊姓偵查佐，婦人聲稱有賭場情資可以提供給楊男，雙方相約私下見面討論。

兩人1月中旬晚間相約在基隆市立游泳池見面，再到婦人住處商談，同月某日晚間，楊男開著偵防車，再度與婦人約在基隆市立游泳池附近車上討論情資。

婦人指控，在住家和車上兩度遭楊姓偵查佐性侵，供稱「他一出面就強暴我」，但楊男忿忿不平，駁斥「全都是婦人杜撰」，兩度見面都是為了取得賭場情資，但婦人並未提供，不排除可能因沒拿到線民費新台幣1500元才會栽贓。

警方受理婦人報案後，派員前往婦人家中及偵防車上採證，但床單已被清洗，且車上也未發現任何毛髮、精液等相關跡證，且婦人也未提出驗傷單，警方對婦人說法持保留態度。

警方表示，昨天已依妨害性自主罪嫌，將楊姓偵查佐函送法辦，另楊男深夜未依規定報備，私下與特定對象接觸，記兩支申誡，全案將等偵查終結後，再依規定追究責任。

楊姓偵查佐透過警局表示，全案已進入司法調查，不便出面說明，但為捍衛自己清白，已對這名婦人提出誣告、誹謗和恐嚇取財，將靜待司法調查釐清。1060207

(中央社)