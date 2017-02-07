備戰新會期 藍營：兵力部署3委員會
國民黨立法院黨團總召廖國棟今天表示，新會期預估將兵力部署司法及法制、經濟、社福及衛環3個重點委員會；黨團書記長王育敏說，新會期不會讓8個委員會都成為戰場。
國民黨立法院黨團今天發出新聞稿，說明立法院新會期各委員會的安排，廖國棟表示，預估將兵力部署於司法及法制、經濟、社福及衛環3個重點委員會，並希望能各爭取一席召委，如此才能更強力監督執政黨，這是目前黨團的努力方向，但最後情況還是要視開議後實際的分配狀況。
新會期可能面對年金改革、司法改革、婚姻平權修法、瘦肉精美豬進口與經濟發展等議題，對此，王育敏表示，新會期不會讓8個委員會都成為戰場，黨團將依照重大議題，篩選出相關委員會布陣，安排最佳戰力，強力監督民進黨政府。
此外，王育敏今天也公布新任的5位副書記長人選，分別為國民黨立委曾銘宗、許淑華、呂玉玲、蔣萬安和陳宜民等人。
王育敏說，新聘任的副書記長除了考量性別、委員會、區域外，最重要的是要讓尚未擔任過黨團幹部的立委累積經驗與戰力；而首席副書記長則是上會期末經選舉產生的林為洲，同時擔綱國民黨團年金小組召集人。1060207
(中央社)
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