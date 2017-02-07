陸外匯存底跌破3兆美元 6年來新低

大陸資金持續外流，中國人民銀行（大陸央行）今天公布外匯儲備資料，中國1月外匯儲備2兆9982.04億美元，跌破3兆美元大關，為2011年2月來新低，也低於先前預期。

網易財經報導，中國1月外匯儲備為2兆9982.04億美元，跌破3兆美元關口，為2011年2月來新低，前值為3兆105億美元，1月底外匯儲備較去年12月底下降123.1億美元，連續第7個月下滑。

華爾街見聞報導指出，1月外匯儲備原先預期3兆35億美元，公布結果跌破3兆美元大關。1月外匯儲備數據公布後，離岸人民幣短線下跌，現報人民幣6.8347兌1美元。

大陸國家外匯管理局表示，央行向市場提供外匯資金以調節外匯供需平衡，是造成外匯儲備規模下降的主因。在複雜多變的內外部經濟金融環境下，「外匯儲備規模波動是正常的，無須特別看重所謂的整數關口」。1060207

(中央社)