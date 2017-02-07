玉山管理處研究 氣候變遷影響高山植物
玉山國家公園管理處今天表示，冬季相對高溫，接著春季相對低溫，植物開花後面臨低溫寒害難結實，氣候變遷影響高山植物。
玉山國家公園是台灣3座高山型國家公園之一，動、植物生態系統豐富，隨著全球暖化及氣候變遷，高山是受影響最劇烈的生態系統之一，玉管處民國105年到107年進行為期3年的「塔塔加到玉山主峰線步道沿線高山植物開花結實物候調查」，供保育與解說教育應用。
玉管處今天表示，計畫由國立中興大學森林系教授曾彥學團隊執行，105年3月到12月，共調查155種植物開花，物種數隨氣溫上升而增加，高峰期發生在7月到8月，9月開始減少；結實物候種類高峰期在9月，較開花物候高峰期約晚1個月。
玉管處表示，研究顯示開花物種數與氣溫呈顯著正相關，與雨量相關不顯著，且大多數種類隨海拔增加而有較晚發生的現象，經比對過去研究，102年與105年的逐月開花種數高峰期較晚，9月到11月以後的開花物種數，也較76年到78年同期多。
玉管處表示，研究調查發現，氣候變遷對玉山高山植物開花結實物候確實產生影響，劇烈天氣變化不利植物繁殖，尤其冬季相對高溫後，伴隨著春季極端低溫，使植物開花後面臨低溫寒害而難結實；秋季相對高溫後，迅速進入寒冬氣候，使植物開花後缺乏足夠熱量發育成果實。1060207
(中央社)
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