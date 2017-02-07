洋投凱爾涉禁藥 中信決定解約

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中職中信6日宣布新洋投凱爾（Kyle Simon）加入競爭開季一軍行列，被媒體發現凱爾曾涉禁藥問題後，今天火速決定與凱爾解約。

中華職棒中信兄弟隊6日表示，小聯盟最高層級到3A，沒有大聯盟經驗的27歲右投手凱爾將來台，與伍鐸（Bryan Woodall）、肯恩（Bruce Kern）、艾迪頓（Nick Additon）競爭球隊開季一軍的3個洋將名額。

消息傳出後，有媒體指出，凱爾在2015年因涉及禁藥問題，遭到美國職棒禁賽，中信兄弟領隊楊培宏當時回應，凱爾已經服完球監，在中華職棒可以正常出賽。

但中信今天卻再發聲明，表示因為中華職棒及台灣對於藥物濫用的規定較嚴格，經向聯盟確認後，凱爾無法登錄於今年球季出賽，中信為維持聯盟嚴謹的藥檢標準，已透過經紀公司與凱爾協議解約，因此他將不會來台報到。1060207

(中央社)