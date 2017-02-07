空品糟 嘉市衛生局籲減少外出

我要評比

今天中南部空氣品質非常糟，雲嘉南AQI（空氣品質指標）部分測站紅色警示，對健康有危害，預估持續到明天，嘉義市衛生局提醒，如有眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適，應減少外出。

嘉義市衛生局表示，雲嘉南部分測站為紅色警戒，民眾隨時可至嘉義市政府、環保局、衛生局網站查詢空氣品質，如有眼痛、咳嗽或喉嚨痛等不適，應考慮減少外出。

民眾家中若有呼吸道、過敏疾病患者，以及抵抗力較弱的老人和小孩，應避免外出或從事劇烈戶外活動，並建議戴口罩防範。

衛生局指出，面對空氣汙染，民眾應減少在戶外時間，避免在戶外從事激烈運動；太陽升起前、中午及上下班尖峰時刻，污染物濃度偏高，應避免從事戶外運動。

衛生局說，民眾外出戴口罩，一般的棉布或紗布口罩，無法防止懸浮微粒，建議可戴上活性碳口罩；而專業防護口罩（N95、KN90）對細懸浮微粒阻擋效果更好。

不過，專業防護口罩因密閉度高、透氣性差，配戴易感覺不適，老年人、孕婦、患呼吸系統和心血管疾病民眾應謹慎選用，配戴口罩時間也不宜過長。1060207

(中央社)