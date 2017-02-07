中國外匯儲備跌破3兆 外管局：充裕

華爾街日報報導，中國外匯儲備截至今（7）日為止2.99兆美元（下同），跌破3兆大關，為2011年2月以來新低。

外管局表示，人行向市場提供外匯資金以調節外匯供需平衡，是造成外匯儲備規模下降的主要原因；外管局稱，考慮到複雜的國內外經濟環境，外匯儲備水平的波動是正常的，中國外匯儲備是「充裕的」。

另外，外管局指出，中國跨境資金流出已較前一時期有所放緩，未來會趨向平衡。

(工商)