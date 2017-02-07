戲班欠稅 執行署賣歌仔戲服拍得萬元
屏東一歌仔戲團因欠稅33萬餘元且屢催不繳，日前遭行政執行署查扣6套歌仔戲服，7日進行公開拍賣，為求順利拍出，屏東分署特地商請替代役男著裝粉墨登場，果然吸引民眾目光，最後連頭飾共拍得1萬1600元，買到的人直呼「非常划算」。
屏東分署表示，該戲團從2012年起陸續積欠汽車燃料稅、牌照稅及綜合所得稅，共欠國庫33萬餘元，經行政執行署多次催繳後，戲團原本釋出善意願意分期攤還，不過繳了幾期後又中斷，加上戲團經常搬遷，最後決定採取強制措施，查扣價值不斐的戲服進行拍賣。
屏東分署長張雍制指出，因法拍歌仔戲服無前例可循，為有效提升買氣，近月前特地商請役男著裝演出，希望藉此吸引買家注意。
「以為長官是開玩笑」，就讀電機系的役男黃弘杰說，沒想到是來真的，6位役男為各別服裝選擇適合角色，還利用假日及下班時間上網搜尋影片，加強練習身段及唱腔，坦言零基礎的他們入手困難，深刻體驗「台上一分鐘、台下十年功」。
今日下午役男們粉墨登場，打鬥戲碼還不小心敲到對方，不過台下民眾仍給予肯定掌聲，最後戲服順利賣出，讓大夥鬆了一口氣。標得全數戲服的買家尹麗枝開心的說，本身經營戲班，這些戲服估計每套價值都在8000元以上，「真的撿到便宜」。
(中時)
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