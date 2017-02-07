旗美戶所元宵樂，邀多元族群湊熱鬧。（吳江泉翻攝）

旗美戶所元宵樂，邀多元族群湊熱鬧。（吳江泉翻攝）

DIY自己做「圓滿小雞提燈」。（吳江泉翻攝）

高雄市旗美地區8個戶政事務所今（7）日與民眾進行「提燈慶元宵，戶政猜謎」活動，邀請閩南、客家、原住民、新住民等多元族群一起湊熱鬧，現場除DIY製作小雞提燈外，旗美地區戶政所同時舉辦戶政猜謎遊戲，大小朋友都開心的說：「元宵節就是要猜謎及提燈籠，年節氣氛才夠讚」。

美濃、旗山區、甲仙區、杉林區、內門區、茂林區、桃源區及那瑪夏區戶政事務所首度聯合舉辦「提燈慶元宵，戶政猜謎」活動，謎題以「紅包」方式呈現給民眾，讓民眾能以更加活潑的方式了解政府鼓勵生育、建造宜居城市等政策，及廣為宣導戶政線上服務、行動戶政所、跨機關通報等便民服務。

來自越南新住民葉小姐很興奮的說，嫁到台灣10年了，每年的元宵節都與老公、小孩一起四處賞燈會，今年最特別，第一次做燈籠和猜燈謎，覺得和大家共渡元宵，還知道政府對我們用心做了很多政策和服務，直呼太棒了。

小朋友疑惑的問：「為什麼要用紙做燈籠？很容易壞。」旗山戶所主任賴美娥表示，這種用鐵絲綁架，外面糊紙，才是傳統的燈籠。DIY「圓滿小雞提燈」除讓大小朋友體驗古樸的元宵節習俗外，黃色代表陽光，讓今年有一個「發光發亮」的好兆頭。

各戶所主任表示，農曆新年過完，元宵節即接踵而來，為延續傳統熱鬧氣氛，旗美戶政所共同歡度，讓多元族群一起透過猜謎及自己動手做等方式體驗到在地獨特的文化。市民除了以遊戲方式取得燈籠外，還體認到與不同文化相處的友善態度。

(中時)