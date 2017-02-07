劉振強過世 鄭麗君：非常難過
三民書局創辦人劉振強過世，享壽86歲。文化部長鄭麗君今天表示，三民書局是創造台灣書店文化非常重要的書店，「劉創辦人過世，我覺得非常難過」。
三民書局股份有限公司上午證實劉振強今年農曆年前過世，劉振強向來行事低調，家屬遵照遺願將不辦公祭，感謝各界關心。
鄭麗君中午在台北圓山大飯店出席電視劇產業新春餐會後受訪表示，三民書局是創造台灣書店文化非常重要的書店，過去她很喜歡到三民書局，陪伴她很多成長記憶。希望劉振強家屬能節哀，也會盡可能看家屬有沒有需要文化部協助的地方。
她說，知道書店人或出版界最希望還是出版產業能有進一步發展，這幾天也是台北國際書展，希望書店在台灣文化地圖上能帶給大家閱讀世界，民眾能走進書店買本喜歡的書，「找到自己跟世界對話的一片天空，希望大家愛書、買書、讀書」。
劉振強於民國42年與友人柯君欽、范守仁集資創辦三民書局，宗旨為「傳播學術思想，延續文化發展」，成立至今已出版7000多種書籍，涵蓋範圍廣及社會科學、自然科學與人文藝術等各領域。劉振強更曾獲金鼎獎特別貢獻獎肯定。1060207
(中央社)
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