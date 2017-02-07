雲科大新校長就職 菁英齊聚期卓越典範

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雲林科技大學新任校長楊能舒今天就職，各方人士齊聚，有如產官學界群英會，雲林縣長李進勇期許雲科大，以學界領銜之譽帶引雲林邁向卓越。

來自中央及地方產官學界、親友、同學等各界，齊聚雲科大，慶祝新任校長楊能舒就職，氣氛溫馨，共同見證雲科大卓越受肯定。

楊能舒說，雲林科大以26年時間，歷經四任校長的奠基、開創、邁向卓越及全校師生共同努力，建立雲科大在本地、全國和國際的聲譽。

楊能舒表示，持續在地努力、邁向國際的方向，積極配合產業需求，發揮專業，培育人才，面對少子化挑戰，創新突破，建立科技大學典範，為國家競爭力盡一份心力與責任。

李進勇感謝雲科大擔任人才庫與智庫角色，期許未來雲科大以在學界領銜稱譽，帶引雲林邁向卓越。

前雲科大校長、前教育部次長、現任南華大學校長林聰明期勉，在開創新局同時，強化在地與國際合作的廣度與深度，並加強行銷，分享雲科大成果。1060207

(中央社)