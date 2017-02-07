建商涉逃漏稅 董座董事各1千萬交保

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聚合發建設股份有限公司涉嫌以「合建分售」手法逃漏稅新台幣15億元，檢方聲請延押，台中地院認為已無羈押必要，上午裁定董座陳世坤、董事祈興國各以1000萬元交保候傳。

台中地檢署日前偵辦聚合發建設以「合建分售」手法逃漏稅捐等案，105年12月8日指揮相關單位，搜索聚合發建設股份有限公司、上櫃公司坤悅開發股份有限公司及董事長陳世坤夫婦、祈興國等人住處，並傳喚多人到案。

台中地檢署認為，被告等人另有多個建案仍待清查，聲請延押；法官認為，被告已坦承行使及變造文書等行為，至於其他個案還有待檢察官釋明，雖陳等人在國外有置產，並無不能重保等強制處分以擔保後續偵查的情形。

台中地院指出，交保期間，陳、祈每天上午必須向轄區派出所報到；至於陳淑鳳、陳淑陵已無串證之虞，諭令限制住居、出境、出海。1060207

(中央社)