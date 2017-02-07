寒流來襲 鄭明典：這次降溫很快 不會拖泥帶水

鄭明典貼出明天晚上8點的預測氣流圖，850mb的北風前緣已經到達台灣附近，降溫應該在9日開始。(鄭明典臉書)

台北市區7日下午雖陽光探頭，但民眾仍多穿厚重衣物。（方濬哲攝）

入冬最強寒流來襲，中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書貼出明天晚上8點的預測氣流圖，指北風前緣明天晚上就到！並提醒民眾降溫應該在9日開始，且這一次的降溫會很快，不會拖泥帶水。

鄭明典貼出明天晚上8點的預測氣流圖，指出850mb的北風前緣已經到達台灣附近，降溫應該在9日開始。

他並提出一個重要的天氣特徵，日本東方海面的大低壓，低壓中心往西拉長，可以看成是新的低壓中心在西側發展，也可以看成是整個低壓「重心」向西偏移。當低壓往西偏移，低壓西側的等壓線就密集起來，北風不但增強，而且會更往南推才會出海，所以低壓中西往西偏移，或是低壓在朝鮮半島附近發展，以往被視為是台灣寒潮爆發的重要天氣特徵之一。

鄭明典提醒民眾，看到這個特徵，這一次的降溫會很快，不會拖泥帶水。

(中時電子報)