水患自主防災社區評鑑 中市府得獎數蟬聯第一

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水患自主防災社區評鑑，烏日區前竹里第三年連續獲得特優獎等殊榮！（陳世宗翻攝）

經濟部水利署為表揚全國水患自主防災社區推動成果，日前在崑山科技大學舉辦「105年度經濟部水利署水患自主防災社區」評鑑；全國49處得獎社區中，台中市囊括17處，包括烏日區前竹里第三年連續獲得特優獎等，總得獎數全國第一，拿下二連霸的傲人佳績。

水利局長周廷彰說，全國評鑑中，台中市共17處社區獲獎，包括烏日區前竹里獲頒特優獎，大里塗城里、霧峰區五福里、太平區中興里、烏日區南里里及溪尾里等5處優等獎；及其他11處社區獲甲等獎，較去年增加5處社區獲獎，於直轄市評鑑中再次榮獲績優獎，總獎金共135萬。

水利局指出，去年尼伯特、莫蘭蒂、馬勒卡及梅姬颱風期間，台中市各地傳出路樹、招牌看板倒塌等災情；自主防災社區充分展現預警功能，災害時協助通報並持續關切獨居老人、行動不便民眾及婦孺等對象；災後全力動員進行環境清掃等復原工作，徹底發揮社區自主防災功效。

周廷彰表示，台中市已建置完成54處水患自主防災社區，今年預計再輔導新增7處，預計社區活動成員總人數可達1900人；未來將持續推動水患自主防災社區發展工作，充分發揮在地防汛能量，建構安心、安穩、安全的社區環境。

台中市政府副祕書長李賢義特出席評鑑會場，嘉勉台中市獲獎的自主防災社區，感謝社區成員的無私奉獻，展現對於社區自主防災工作的積極與重視，也期許未來持續朝向「任務分工、成果共享、永續發展」的理想願景邁進。

(中時)