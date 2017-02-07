南家扶傳喜訊 3家扶兒考上研究所

▲南家扶三學子洪晉偉（手拿紅包者左起）、呂湘婷、林玫綺錄取政大、成大研究所。（黃文博攝）

南台南家扶扶助多年的學子林玫綺、呂湘婷、洪晉偉，前段時間積極準備研究所考試，近期喜訊不斷，三學子分別考取政大心理所、成大工業衛生學科暨環境醫學所、成大工業與資訊管理所，南家扶全體上下與有榮焉，該中心李保良主任更頒發獎學金，鼓勵此三位學子在未來的求學道路上能更積極努力！

這三名家扶學子均來自單親家庭，從國中求學階段便由該中心提供經濟扶助及生活支持至今，三位也不負重望，高中一路從第一志願考上優質大學，現也爭取到頂尖國立研究所的門票。玫綺父母離異多年，母親擔任清潔工，獨自撫養玫綺與弟弟，生活相當困頓。玫綺從小自我要求高，課業及生活均能自律，高中就讀語言資優班的她，通過全民英檢初級、中級，多益測驗也達910的高分，大學確立目標，四年來積極跟著教授專研心理學程，獲得教授大力栽培，更以最高分錄取政大心理所！

湘婷父親多年前罹患口腔癌離世，對湘婷一家而言，不論是情感上或經濟上皆造成不小的打擊。父親過世後，由在電鍍工廠擔任作業員的母親獨力撫養湘婷及妹妹，生活甚是辛苦，所幸湘婷兩姊妹十分乖巧懂事，減輕母親不少生活重擔。

湘婷自小品學兼優，學業表現無須母親擔心，也積極參與課外活動，學習團隊合作及人際溝通，是一位動靜皆宜的女孩，這次考上成大研究所，對母親來說更是一大安慰。

晉偉三兄妹從小由外祖母照顧長大，在隔代教養的教育下，晉偉養成知福惜福的性格，而他自小成績優異、表現突出，且努力學習新知，終於考上成大工業與資訊管理所，也爭取到至浙江大學擔任交換學生機會，除增廣視野外，也期盼未來能靠一己之力，協助原生家庭翻身脫貧。

南家扶李保良主任表示：「『沒有助學人，就沒有今日的我…』是每位家扶學子的心聲，本中心自民國八十五年起，每年寒、暑假推動「獎助學金希望工程」，係即募集社會大眾資源，協力籌措助學金，幫助經濟弱勢的家扶學子穩定就學、順利升學，以實現「教育脫貧」之理想。二十年來的助學之路，已幫助近1萬5仟5百餘人次之家扶學子順利獲取獎助學金，總計金額達一億三仟六百餘萬元。

(中時)