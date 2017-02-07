看不見的屏障：帶起兩岸交流的美軍第7艦隊

最早加入台海巡防任務的美國軍艦，輕巡洋艦朱諾號。（美國海軍）

比起二戰期間來中國協助國軍抵抗日本侵略，並且得到兩岸政府共同歌頌表揚的飛虎隊、第14航空軍、中美合作所與戰略情報局而言，冷戰時派駐到台灣的美軍扮演的角色爭議性十足。而做為美國「砲艦外交」延伸，曾經在1950年到1979年之間巡弋台灣海峽的第7艦隊，看在兩岸政府，乃至於擁有不同政治立場的台灣人眼中，又扮演了截然不同的角色。

傾向台灣獨立的人士認為，第7艦隊是「阻止中國併吞台灣」的一股穩定力量。他們單純的相信未來一旦兩岸之間因為台灣宣佈獨立而爆發戰爭，美國將不顧一切的派出第7艦隊阻止「中國的野心」。甚至還有不少獨派人士認為，美國在1996年飛彈危機之際派遣獨立號航空母艦（USS Independence）戰鬥群巡弋台海的目的，就是要鼓勵台灣趕緊獨立建國。

獨派對第7艦隊有不切實際的幻想，中共當局與部份台灣的統派人士同樣也對第7艦隊抱持著誤解與歧視。他們認為要是假若沒有美國的武力介入，台灣不會成為「帝國主義」用於圍堵中國強大的「馬前卒」，且兩岸早在50年代就可重歸一統，不會有今天的台獨問題。淡江大學經濟系副教授林金源就以「第二個甲午」，來形容第7艦隊協防台灣的歷史。

他指出：「原已放棄蔣介石政權、等待中國內戰「塵埃落定」的美國，在韓戰爆發後，決定利用蔣來反共、牽制中國大陸。韓戰停戰後，更在此年與中華民國簽定《中美協防條約》，正式將台灣編入圍堵中國的「第一島鏈」。此後不但第七艦隊開進台灣海峽，美國對台政治、軍事、文化的操控，也堂皇進入台灣。美式自由、民主、進步，一直以扭曲方式，襯托中國的極權、專制、落後。」

上個月由台北八旗文化出版，美國海軍戰爭學院海洋史系教授艾里曼（Bruce A. Elleman）撰寫的《看不見的屏障：決定台灣命運的第7艦隊》（（High Seas Buffer: The Taiwan Patrol Force, 1950-1979）一書，很難得的提供了一個不同於兩岸政府與台灣統獨兩派的思考，由美國的角度去對這段美軍協防台海的歷史做了全新的解讀。

《中時電子報》藉由訪問《看不見的屏障：決定台灣命運的第7艦隊》一書的譯者吳潤璿，還有八旗文化出版社編輯區肇威，瞭解根據作者艾里曼教授的研究，「台灣巡邏部隊」（Taiwan Patrol Force）並不全然是「聯蔣反共」或者「聯台制中」的產物。與此相反的是，正是因為有「台灣巡邏部隊」的存在，海峽兩岸才有了逐漸降低敵對狀態，並於80年代開啟了經貿與文化交流的大門。

推動兩岸由封閉走向開放的美國海軍第72特遣隊標誌。（美國海軍）

從台海「中立化」到「和平演變」

從1900年實施門戶開放政策以來，維護中國的主權獨立與領土完整是美國對華政策的主要原則。此一外交原則的確立，主要是為了避免美國在亞洲大陸市場的經濟利益因為列強對中國的瓜分而遭到傷害。1941年太平洋戰爭爆發，伴隨著中華民國的國際地位提升，乃至於對美國的依賴加深，華府的對華政策又有了改變，那就是確保中國有一個自由、民主、統一、繁榮又親美的政府。

出於這樣的戰略考量，美國在日本投降後並不主張國民政府以武力消滅共產黨的叛亂。相反的，杜魯門政府的政策是支持中國在蔣中正委員長的領導下成立一個包括共產黨在內的多黨制聯合政府。為了促進中國的和平與民主統一，馬歇爾將軍來華調停國共衝突，然而他卻低估了共產黨奪權的野心，也高估了他們對民主制度的信仰，最終導致了大陸淪陷的悲劇。

馬歇爾的調停任務，在國共之間兩面不討好，不僅讓美國得到了「帝國主義」的汙名，還讓主張對蘇聯「一面倒」的中共奪權成功，甚至還在韓戰中與美軍大打出手。這一系列的教訓，讓杜魯門與他的繼任者們下定決心不再當國共兩黨或者海峽兩岸之間的「調人」。這也是為什麼「台灣巡邏部隊」一開始執行的，是所謂海峽「中立化」（Neutralization）的任務。

直到1954年台北與華府簽署《中美共同防禦條約》以前，第72特遣部隊依據「中立化」政策的指示，既阻止解放軍「解放台灣」，也要防止國軍「反攻大陸」。不過因為中華民國與美國維持邦交，且美軍顧問團已經在台北成立，因此「台灣巡邏部隊」在兩岸之間並非完全「不沾鍋」。任何明眼人都看得出來，此刻蔣中正已經成為美國支持的對象。

雖然表面上仍高喊光復大陸的口號以穩固人心，蔣中正實際上已經將重心擺到建設台澎金馬復興基地上面。換言之，他一切的施政作為都是以維持中華民國政府的生存，防止中共拿下復興基地為目的。與此同時，中共則將兩岸問題「內政化」，不僅堅決要以武力手段「統一祖國」，而且還控訴美國第7艦隊巡弋台海是「帝國主義」破壞中國領土完整的侵略行為。

出於對抗中共的兩岸問題「內政化」戰略，蔣中正在不放棄中華民國做為中國唯一合法政府地位的同時，努力促使台海「國際化」。吳潤璿指出，海峽兩岸分治初期，中華民國海軍為了防止外國向中共提供戰略物資，對大陸沿海實施「關閉」政策。一切與大陸做生意的商船，都可能遭到中華民國海軍艦艇的攔截與扣押。

此刻英軍雖然已經在朝鮮半島與中共開火，但是倫敦已經承認了中華人民共和國，並且與大陸有了生意往來，因此英國商船便時常成為中華民國海軍騷擾的對象。為了保護這些商船，吳潤璿指出英國皇家海軍也成立了一支與美軍「台灣巡邏部隊」性質完全不一樣的「福爾摩沙海峽巡邏隊」（Formosa Straits Patrol）。那段時間，中華民國海軍與英國皇家海軍的艦艇時常在台灣海峽對峙。

區肇威表示，儘管中英海軍在海上時常搞到劍拔弩張，但是台灣卻很有意思的允許英國「福爾摩沙海峽巡邏隊」艦艇靠岸補給，即便當時雙方沒有軍事協防條約，甚至沒有邦交關係。從這裡可以看出，蔣中正有意深化台灣與以美英為代表的西方海權國家之互動，確保台海問題的「國際化」。中共一旦對台灣發動武力攻擊，必然會觸犯到這些西方國家的利益。

這樣的政策，確實成功確保了台灣避免遭到解放軍的血洗。只是在蔣中正堅持「漢賊不兩立」，絕對不與中共談判妥協，毛澤東則堅持走無產階級民主專制與不斷革命論，緊緊關住大陸大門的情況下，兩岸不要提政治和解，連推動基本的經貿與文化交流都沒有可能。幸運的是，美國並沒有讓海峽兩岸壁壘分明，互不往來的政策持續下去。

艾里曼教授指出，「台灣巡邏部隊」的派遣，乃至於美國的整個對台政策實際上依附於美國的對華政策之下。換言之，所謂「台灣巡邏部隊」的存在，不單單只是為了「台灣」，而是為了整個「中國」。因為即便是華府與北京對立最激烈的50與60年代，美國也不曾放棄過「和平演變」中國的計劃。而這個不能公開講出來的秘密，其實也是「台灣巡邏部隊」的任務之一。

2016年2月7日，時任總統的馬英九先生前往金門，向為保衛台灣陣亡美軍軍官致意。（金防部提供）

敲開中國的大門

提到第72特遣部隊的作用，吳潤璿認為短程的目標確實是為了要避免中共奪取台灣。不過從更長程的角度出發，「台灣巡邏部隊」的目標卻是要促進美國與中共的「關係正常化」。從全球圍堵蘇聯的考量出發，美國有拉攏想要擺脫莫斯科指揮，走民族主義路線的中共之必要。然而由於雙方意識形態南轅北轍，想要實現這樣的佈局，華府必須採用軟硬兼施的做法。

美國採用的策略，並不是逼迫或者遊說中共與自己結盟，而是往反方向操作。吳潤璿表示：「國務院的觀點是希望促使中共全面向蘇聯靠攏，如此一來，中國對於現代化的需求，不論是在戰略物資、經濟和軍事上都得全面仰仗蘇聯。可是蘇聯是無法承擔這麼巨大的需求，終究會導致中蘇之間的分裂，緩解美國和西歐盟國在西方的壓力。」

他還指出，此種「交往與促變的」的觀點，最早是來自於前美國駐華大使司徒雷登寫給國務院的報告。艾森豪總統執政時擔任國務卿的杜勒斯，在逐漸強化與中華民國盟友關係的同時，也不斷推動這樣的政策。隨著蘇聯對華沙公約組織國家與中共的壓迫越來越強，毛澤東從50年代末期開始逐漸與莫斯科疏遠。到了1969年珍寶島是變爆發後，中共與蘇聯終於徹底決裂。

伴隨著尼克森的當選，還有他在1972年對大陸的「歷史性訪問」，美國與中共開啟了「關係正常化」的道路。這段歷史，吳潤璿指出：「美國承認中共和與大陸的交往，都是以全球的戰略考量。在台灣而言，我們會覺得美國『背信』。如果把時間縱軸拉長，美國在華的利益，從清末開始就未曾一致，都是隨著美國全球的角色而定。海約翰的門戶開放政策，就是這樣的思路。」

韓戰與越戰留下的血腥記憶，乃至於雙方已經相互醜化長達30年之久，美國與中共還是要等到毛澤東離世，鄧小平上台掌權的1979年才完成了正式的建交。依照鄧小平提出的「斷交，毀約，撤軍」的要求，第72特遣部隊結束了其歷史性任務，撤出了台灣海峽。不過美國仍透過頒佈《台灣關係法》的方式，反對兩岸的中國人以武力解決內戰遺留問題。

在這樣的邏輯思維下，鄧小平雖然沒有放棄以「內政化」模式解決台灣問題的方式，但是卻也提出了「和平統一，一國兩制」的口號。中共雖然沒有正式放棄武力犯台，但是卻也不再將其視為與台灣交往時的唯一態度。伴隨著改革開放政策的實施，急需台灣與海外投資的中華人民共和國，更是沒有可能用武力摧毀自己發展經濟建設的資金來源。

隨著大陸對台態度的軟化，蔣經國雖然仍堅持「不接觸，不談判，不妥協」的三不政策，但是他卻再也無法像過去一樣以武力或者「白色恐怖」的手段壓制台灣內部要求與對岸交流的呼聲。因為根據《台灣關係法》，發展民主自由同樣也是美國在政治上持續支持台北的條件之一。面對國內外排山倒海的壓力，他最終於1987年宣佈開放了兩岸交流的大門。

按照艾里曼教授的觀點，《台灣關係法》其實一直以來都是以第72特遣部隊替代品的身份存在的。換言之，這是一支看不見的「台灣巡邏部隊」。只是艾里曼沒有在書裡提到的，是《台灣關係法》的存在不僅促成了台灣的民主轉型，也讓兩岸終於有了交流的機會。「92共識，一中各表」原則的形成，乃至於1993年的辜汪會談其實都歸功於此。

從這個角度來看，確實正如艾里曼所言，第7艦隊在兩岸歷史上扮演的角色並不僅僅是在軍事上阻止中共「解放台灣」而已。在政治、社會與文化上，他們也扮演了舉足輕重的角色。區肇威指出：「就是因為第七艦隊的積極介入長達29年，這才使台灣在社會、政治、民主、經濟、軍事等方面脫胎換骨，才有了今天的民主社會。」

不過無論是「台灣巡邏部隊」還是《台灣關係法》，它們存在的目的還是如同艾里曼教授所言，代表的是美國全球利益的一部份。無論未來川普總統是否會挑戰中共的「一個中國」原則，美國的對台政策終究依附於美國的對華政策之下。獨派人士若因此認為，美國會不計一切代價得失的為了台灣的利益去與中共大打出手，就未免太過於天真。

也因為統派與獨派對這段歷史都有著片面的解讀，長期以來「台灣巡邏部隊」的歷史在國內始終沒有得到過足夠專家學者的重視。因此區肇威指出：「希望可以經由本書的出版，使得台灣日後有本土作者可以就第7艦隊或台海巡防艦隊的歷史，寫出一本台灣角度的作品，如此就能夠對歷史有一個平衡的觀點，也讓更多社會大眾了解這段台灣發展史上不可或缺的部分。」

(中時電子報)