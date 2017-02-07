氣溫將急凍 農改場籲預防番茄黑骨病

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中央氣象局預報9日即將有寒流南下，高雄區農業改良場籲請農友防治俗稱黑骨病的番茄晚疫病發生。圖為染病的番茄植株呈現枯萎。（高雄區農改場提供）中央社記者郭芷瑄傳真 106年2月7日

中央氣象局預報9日即將有寒流南下，高雄區農業改良場籲請農友防治俗稱黑骨病的番茄晚疫病發生。

農改場表示，番茄晚疫病好發於低溫、高濕季節(攝氏16-22度，相對濕度大於95%，維持4-6小時以上)，感染植株，莖部會呈水浸狀黑褐化(農民俗稱黑骨)，嚴重時全株焦枯、死亡，在葉片上則出現水浸狀斑點，並快速擴大成褐化的斑塊，最後乾枯，農民俗稱「酥葉」。

農改場表示，可在發病前施用「亞磷酸」混合「氫氧化鉀」進行預防；田間一旦發病，應立即剪除受害枝葉並隨即清園後，再施用晚疫病防治藥劑，以遏止病害擴散。1060207

(中央社)