陳良基轉任科技部 自陳心走不開
教育部次長陳良基將轉任科技部部長，他今天在歡送會上，感性地回顧過去8、9個月的教育生涯，「作一個閣員應該要離開了，但我的心走不開啊，怎麼辦。」
本月3日晚間，行政院召開記者會宣布陳良基接任科技部長，他一直沒有露面，直到今天在教育部歡送會上，才回溯當時的心路歷程。
陳良基說當時心情複雜，時間非常緊湊，突然看到手機一堆訊息，感到非常驚嚇，腦筋一片空白。回神後，他立刻打電話給教育部長潘文忠說，「其實我一直也沒有答應這個事情，但因為是閣員，沒什麼選擇。」
陳良基感謝教育部同仁給他機會一同打拼，並說自己處女座性格，凡事追求完美，容不下明明可以做好，卻沒有做到。
他也幽默地說，自己個性橫衝直撞，不對的事就是想要做對，相關處室常被他找麻煩，幸好大家能容忍，「如果我知道那麼快就走，就不敢這麼要求，今天應該要戴安全帽來。」
回顧教育部的工作，陳良基談論最多的是新南向政策，讓教育部所有單位都動員起來。他甚至把未來一年都規劃好了，每個月要跑一個國家，協助台灣高等教育延伸到東南亞，「想的非常美」
陳良基不斷提到，被宣布接任科技部時，腦筋一片空白，媒體的電話都不敢接。後來寫Line跟秘書說，「作為一個閣員應該要離開了，但我的心走不開啊，怎麼辦。」
陳良基表示，他在教育系統已經待了30幾年，隨時應該要退休了，但捨不得對年輕人的使命，希望給年輕人海闊天空的舞台，這也是未來科技部要繼續營造的地方。1060207
(中央社)
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