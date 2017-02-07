參加體驗營 鹽水炮城組裝一目瞭然

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台南鹽水蜂炮傳承百年，每年有數十萬人在元宵夜擠進鹽水體驗「蜂螫」，卻鮮有人知道炮城是如何製成的，這個答案於11日元宵當天的蜂炮體驗營揭曉。

台南市文化局委託台南市南瀛文化資產保護協會，11日元宵當天在鹽水國中、武廟及老街舉辦「鹽水蜂炮組裝體驗營暨探訪老街文化之旅」，邀請大家實際嘗試組裝炮城，探索鹽水老街文化。

文化局說，每年的蜂炮體驗營，吸引許多國內外遊客報名參加，按往例，體驗活動安排有「蜂炮解說介紹」、「炮城組裝體驗」、「炮城施放」以及「探訪民俗、古蹟」等4項主題。

元宵夜在鹽水國中的蜂炮集中施放區，讓遊客不用在鹽水鬧區跟著神轎奔走，就能體驗「蜂螫」；文化局提醒，患有心臟病、高血壓、精神等疾病者，應避免參加。

文化局建議遊客的安全裝備，應包括全罩式安全帽、棉質外衣或夾克、棉質牛仔長褲、棉質（或真皮）手套、棉質口罩、棉質毛巾、長筒運動（休閒）鞋等。1060207

(中央社)