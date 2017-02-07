許厝分校遷校爭議 國健署提風險論

鄰近六輕許厝分校是否遷校未解，國健署長王英偉今天說，無法回答是否遷校，只能提出風險評估，搭飛機、走路也有風險，「要怎麼取捨，大家來討論」。

國家衛生研究院自民國102年起執行「六輕石化工業區對附近學童健康影響」研究，在105年8月發表研究成果，發現雲林縣橋頭國小許厝分校距離六輕石化工業區約800、900公尺，學童尿液硫代二乙酸TdGA濃度顯著高於其他學校。

當時衛生福利部建議許厝分校應該遷校，但引起地方反彈，並質疑研究有問題，是否遷校至今無解。

衛福部國民健康署、行政院環境保護署等相關單位，上午舉行「六輕石化區對附近學童之流行病學研究」第二次專家學者討論會議，比對一級致癌物VCM（氯乙烯）和其代謝產物TdGA（硫代二乙酸）評估到底有沒有風險。

環保署空保處長蔡鴻德會後表示，在許厝國小地區進行空氣VCM檢測，但VCM是低於偵測極限。VCM為一級致癌物，監測顯示許厝地區VCM、致癌風險為10的負7次方，也就是致癌機率為千萬分之1，低於正常、可接受的10的負6次方（百萬分之一）。

至於要不要遷校，王英偉會後表示，「這是無法回答的問題」，他身為會議主席，今天會議一開始就表明「不要做遷校建議」，開會目的是根據數據來討論分析，請專家說明，要不要遷校不是單純的數據可以決定。

他表示，與會的專家意見都不太一樣，「要我們做結論有點困難」。有些專家提出，如果VCM沒檢出，是不是就代表沒風險？所謂的風險都有意義，不管是十分之一、萬分之一或千萬分之一，都有意義，「這個都是所謂可能性」。

不過，王英偉也說，沒有直接證據顯示TdGA對身體有影響，且TdGA也會受B型肝炎、維他命、二手菸等影響。

王英偉表示，檢驗結果只是呈現一個結果，沒辦法說絕對安全或絕對有危險。就像坐飛機也有風險、走路也有風險，「怎麼樣取捨，要大家來討論」。

至於當時做出遷校決定，王英偉說，當時數據不夠充分，但對孩童健康有影響，就要馬上優先處理。未來孩子不管是回去許厝或到橋頭本校，都會繼續追蹤狀況。1060207

(中央社)