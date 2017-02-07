體驗蜂炮 最高原則全身包緊緊
台南鹽水蜂炮傳承百年，幾乎每年都有人受傷；消防局今天呼籲遊客體驗「蜂螫」時，最高原則就是將全身緊緊包裹，儘量不要有任何部位暴露在外。
台南鹽水蜂炮10日引爆，11日元宵夜達到最高潮，消防局正在檢查炮城，嚴禁使用塑膠彈頭，確保安全。
消防局請遊客務必裝備齊全，戴上全罩式安全帽，穿著高領束袖棉質厚上衣，下擺紮入褲子，避免鈕扣式上衣，脖子以圍巾包住，以免蜂炮由空隙進入，且穿戴厚質棉紗手套、腳部束口式棉質厚褲子、厚質棉襪、高統厚底安全鞋及口罩，阻隔蜂炮的懸浮微粒。
遊客若認為安全帽太悶熱，可用帽子、護目鏡、口罩替代；但不管如何，最高原則就是將全身緊緊包裹，儘量不要有任何部位暴露在外。
另外，小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，違反者將處新台幣3000元以上、1萬5000元以下的罰鍰；同時禁止兒童施放升空類（如小高空）、飛行類（如沖天炮）及摔炮類等較具危險性的一般爆竹煙火，也不得販賣給兒童，違反者將處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。1060207
(中央社)
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