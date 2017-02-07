沒人投標 行政執行署拍賣直升機4度流標
法務部行政執行署台北分署，今天下午拍賣中興航空公司所有的直升機等物；直升機部分，因無人投標而流標，這也是該物拍賣第4次流標。
行政執行署今天舉行今年度第2次全國聯合拍賣日，各分署均有不同的動產及不動產拍賣物，例如士林分署拍賣溫泉小套房，屏東分署拍賣歌仔戲服，但讓外界好奇的，就是台北分署拍賣的直升機，是否順利拍出。
台北分署指出，這台直升機在民國104年9月遭查封，鑑價價格約新台幣6100萬元，今天進行第4次拍賣，底價是3120萬元，但沒人投標所以流標，接下來會詢問移送機關和債權人意見，看是否要接續下一輪的重新拍賣程序。
據了解，中興航空因積欠勞健保費，以及違反勞基法等罰鍰，所以直升機被查封；若能順利拍出，在清償抵押債權等優先債權後，有剩餘金額，中興航空就可繳相關稅費和罰鍰。1060207
(中央社)
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