台灣大車隊推頭等艙計程車 第2季上路

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Uber從10日起，暫停台灣服務，台灣大車隊今天宣布，預定第2季多元化計程車上路，預告推出頭等艙計程車，除車輛不同於小黃，駕駛年齡、學歷不但有限制，還要有專長。

台灣大車隊今天舉行新春媒體茶敘，董事長林村田說，已向台北市政府申請多元化計程車，核准後就會推出，預計第2季上路。

林村田表示，台灣不缺計程車，預約方式的多元化計程車一定要有特色，台灣大車隊將來會廣發英雄帖，讓年輕人有機會發展工作與興趣結合的新行業。

台灣大車隊總經理李瓊淑說，多元化計程車不應只是顏色多元，服務與特色也應多元。

林村田舉例，期待有導遊證者可從事觀光類的計程車，有服務熱誠者，可推出陪同長者就醫接送的計程車，甚至台灣大車隊可參與投資駕駛的特色計程車。

李瓊淑說，台灣大車隊的多元化計程車駕駛，會有年齡、學歷限制，且每名駕駛都有自己的特色。1060207

(中央社)