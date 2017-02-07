連續1天「冗長發言」 美民主黨將抵制新教長人選

為了抗衡新教育部長貝特西·戴弗斯的任命案，民主黨打算祭出「冗長發言」來抵制。（圖/美聯社）

川普（Donald Trump）上任至今，仍有許多閣員尚未通過國會任命，其中教育部長提名人選貝特西·戴弗斯（Betsy DeVos）引發外界不小的爭議，民主黨參議院議員已決定，將採取在任命聽證會上採取連續24小時不間斷的抗議行動，試圖抵制她的任命，雖然民主黨在參議院屬於少數，但目前已有2名共和黨參議員選擇棄權，只要再讓一名共和黨參議員放棄，就能成功否則此次任命。

據美國新聞廣播網（ABC News）報導，川普上任至今，內閣閣員任命案仍持續緩慢進行中，繼國務卿、國防部長等通過後，即將迎來的是教育部長的聽證會。然而面對川普所提名的戴弗斯女士，民主黨的參院黨團決定發起連續24小時的抵制行動，來自華盛頓州的派蒂·莫瑞（Patty Murray）表示，她們將透過連續24小時不間斷的冗長發言（filibuster），來拖延並抵制對戴弗斯的任命案，其目的就是為了列席的共和黨參議員棄權，以取得票數優勢否決這個教育部長人選。

川普當初選擇戴弗斯出任教育部長，確實跌破不少人眼鏡。（圖/美聯社）

美國聯邦參議院共有100名議員，由全美50州各選出2名代表出席，參議員任期為六年，每2年改選1/3席次。副總統兼任參議院院長，但平時並無投票權，只有當議案表決呈現平手之態時才能進行最後裁決。由於參院並未限制議員發言的內容和時間，透過「冗長發言」讓議事拖延經常成為反對黨用來抵制議案的常用手段，由於許多參議員都是律師出身，滔滔不絕的演說根本難不倒他們。目前個人發言最久紀錄是1957年由來自南卡羅萊納州（South Carolina）參議員斯特羅姆·瑟蒙德（James Strom Thurmond）締下，為反對《1957年民權法案》，他連續演說了24小時18分鐘。

根據民主黨表示，目前已有2名共和黨參議員表態棄權，分別是來自緬因州的蘇珊·柯琳絲（Susan Collins）和阿拉斯加州的麗莎·穆爾科斯基（Lisa Murkowski），讓共和黨票數剩下50張。戴弗斯女士過往支持校園擁槍與對公立學校不友善的言論，如今都成為反對她的人最有力的主張，然而位居列是的民主黨，究竟能否真的阻擋提名，就看這群議員的拖延戰術成效了。

(中時電子報)