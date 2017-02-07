年逾90歲 美國長壽人工飼養肺魚遭安樂死

美國這條最長壽的人工飼養肺魚年邁老弱，遭水族館安排接受安樂死。（美聯社）

美國一條來自澳洲的肺魚，進駐芝加哥一家水族館已逾80年，期間曾吸引全球上億遊客一睹其風采，但該館星期一宣布因為年邁老弱問題，已讓它接受安樂死，估計它已有90多歲，堪稱是最長壽的人工飼養肺魚。

根據美聯社報導，這條身長121公分、重約11公斤的肺魚（lungfish）名字叫作「祖父」（Granddad），1933年從澳洲雪梨水族館移居芝加哥謝德水族館（Shedd Aquarium），自此吸引1億400多萬名遊客前去一睹其風采。

水族館員工表示，祖父已無法進食，同時出現器官衰竭徵兆，館方才安排它接受安樂死。祖父被推估已有90多歲，而一般肺魚可以活到100多歲。肺魚在4億年前已存在，且一億年來都沒有再進化過，因此有「活化石」之稱，目前在澳洲是屬於受保護物種。

肺魚有類似於肺的組織，即使脫離水也可以呼吸，在乾旱缺水的季節它能鑽進泥巴底下，透過幾個小洞孔來呼吸。肺魚能把身體的代謝率降到極低，也是它長壽的秘訣。

(中時電子報)