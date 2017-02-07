雞雞喳喳吵元宵 議會前辦12生肖回娘家

台南市向日葵協會暨蔡介雄文孝教基金會、市議員莊玉珠（左二），10日晚間將於市議會前廣場，舉辦「雞雞喳喳吵元宵，12生肖回娘家」活動。（黃文博攝）

從民國94年的雞年元宵節前首辦「金、銀雞」花燈活動後，台南市向日葵社會福利關懷協會暨財團法人蔡介雄文教基金會及市議員莊玉珠，在歷經連辦12年的12生肖為主題的元宵花燈，今年適逢又是雞年，特地在2月10日晚間於市議會前的廣場辦「雞雞喳喳吵元宵，12生肖回娘家」花燈活動，為一系列的生肖活動做圓滿總結。

由於今年的花燈早已有很多民眾紛紛向主辦單位索取，7日台南市向日葵社會福利關懷協會理事長蘇明福、榮譽理事長鄭文山、財團法人蔡介雄文教基金會董事長蔡孟勳及市議員莊玉珠特地召開記者會，歡迎大家在10日星期五傍晚5點到市議會門口前廣場參與此場燈會活動，即可拿到今年的喳喳雞花燈，並在現場提燈籠及參與遊園會活動。

莊玉珠表示，已辦理12年的12生肖花燈活動，主要都是以關懷弱勢學生為主軸，再輔以園遊會及摺花燈比賽，讓讓參與的孩子跟家庭有個難得的親子活動，並度過溫馨的元宵燈節。

台南市向日葵社會福利關懷協會理事長蘇明福說，歷年的生肖花燈，均以獨特精心設計的圖案，港受市民喜愛與收藏，今年更以活潑的喳喳雞來展現新春祝福及希望與熱鬧的氛圍，現場還有精彩舞蹈、音樂表演及元宵猜燈謎搶答與民俗捏麵人等活動。

台南市向日葵社會福利關懷協會榮譽理事長鄭文山表示，此活動從第一次舉辦至今已歷經長達13個年頭，從原本的金、銀雞到今年的喳喳雞，12生肖也都已經累積完成，因此主辦單位特地在今年除了發放花燈及一系列的節目外，特地還舉辦了「12生肖回娘家」的活動，希望有收集齊全的民眾能拍照並以私訊的方式上傳至莊玉珠議員的臉書並報名，當天將會有精美的禮品贈與。

財團法人蔡介雄文教基金會董事長蔡孟勳強調，雖然今年的12生肖回娘家，是為此系列的燈會做圓滿總結，但此活動頗受歡迎，所以明年還會推出類似的活動，以滿足大家需求。

(中時)