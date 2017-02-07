男子強行入房沒捉姦成功 反遭妻子小王提告

林男懷疑妻子黃女在外有小王，委託徵信業者跟蹤，發現黃女與林姓小王果然在2015年5月14日，一起開車進入了五股某摩鐵，疑似要開房間辦事。

林男從下午45點等到傍晚6點，在外等候2小時後自忖老婆和小王應該已經辦完事，於是和徵信業者撞開房門捉姦，一行人還對黃女、林男拍照「存證」，未料林男抓姦未果，卻反遭妻子及小王以強行入房為由控告涉及侵入住宅，還因此遭新北地院判處拘役10日。

(中時)