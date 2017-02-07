神社前捕獲「野生胡瓜」 網友爆笑狂推這4字

PTT網友在日本捕獲野生胡瓜。(取自PTT八卦版)

網友在日本神社前巧遇胡瓜。(取自PTT八卦版)

有網友今(7日)下午在PTT八卦版PO文，剛剛在日本八坂神社前巧遇綜藝大哥胡瓜，還PO出兩人合照直呼「好開薰」，瞬間讓網友陷入瘋狂，並有志一同地在推文底下留言「這4字」，讓不少網友驚覺原來大家都有在胡瓜主持節目《綜藝大集合》。

網友在PTT開心分享在日本捕獲野生胡瓜照片，在八卦版瞬間暴動，網友不約而同地都在下面推文胡瓜在《綜藝大集合》內的招牌台詞「下面一位」、「來，我們問一下主委要不要加碼」，還有人表示「綜藝大集合這麼大手筆喔，神社的主委有出來送紅包嗎？」，不少網友更是驚訝原來這麼多人都有看過《綜藝大集合》。

(中時電子報)