自稱消防員嗆「你家不要失火」 消防局澄清：非消防員

台中市一名蔡姓男子6日晚間穿著消防隊舊制服，騎機車載一名女子在加油站汽車道欲加油，加油站人員指引轉機車道加油，男子不滿說「自己是消防員」要趕去救火，與一旁民眾爆衝突，蔡當場回嗆「干你屁事、你家就不要失火」民眾將影片PO《爆料公社》；台中市消防局澄清，蔡男非消防員，將追究制服來源。

台中市義消總隊大誠分隊的分隊長陳建銘說，蔡男去年8月間申請加入義消，但因有為期半年的考核期，原本在本月底將送件給消防局審核，目前蔡男沒有義消身分；由於義消人員品格評分相當嚴格，因此內部相當關注，開會後決定婉拒他加入義消行列。

加油站人員則指出，機車與汽車加油為安全起見，分別不同加油車道，假如有走錯車道人員將協助指引，未料當天是加油的尖峰時段，才會勸蔡男至機車道比較安全，有熱心民眾看不下去一旁勸說，沒想到引發衝突，最後由站長幫忙加完油，蔡男才騎車離開。

(中時)