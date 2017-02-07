荷議員po假照 敵黨黨魁同框激進穆斯林

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荷蘭反伊斯蘭國會議員懷爾德斯今天在推特放上一張經繪圖軟體處理過的假圖，引發爭議，他並附上嘲諷D66黨黨魁佩赫托德的話語。照片顯示佩赫托德被一群激進伊斯蘭教徒圍繞著。

法新社及「華盛頓郵報」（WP）報導，荷蘭大選再過約5週就將登場，懷爾德斯（Geert Wilders）此時po出D66黨魁佩赫托德（Alexander Pechthold）據信與穆斯林一同集會的假照片，這群穆斯林手舉標語，上頭說，「伊斯蘭將征服歐洲」，「荷蘭應遵循伊斯蘭教法」。

懷爾德斯激進的反伊斯蘭及反移民主張使他領導的自由黨（Freedom Party）在近幾個月的民調居冠。荷蘭將於3月15日舉行大選。

懷爾德斯在推文中指控領導挺歐洲、民主的社會自由派D66黨黨魁佩赫托德，「和激進組織哈瑪斯（Hamas）恐怖分子一同示威」。

D66是荷蘭角逐大選的28個政黨之一，目前在民調中排第5，懷爾德斯的嘲弄推文引發佩赫托德憤怒回應。

佩赫托德在臉書上說：「我通常會對網路上的P圖一笑置之，但這次不會如此。」

他說：「不是因為無法自我捍衛，而是這傳達出錯誤訊息。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060207

(中央社)