內政部研擬租賃條例 北中南辦公聽會
為健全住宅租賃關係，保障租賃當事人權益，活絡住宅租賃市場，內政部已研擬住宅租賃市場發展條例草案，將於台北、台中、高雄舉辦3場公聽會。
內政部表示，住宅租賃關係涉及民眾權益，近年來民眾普遍關心，政府宜適度規範以保障租賃雙方權益，另由於人口老化及少子化，空餘屋增多，如何予以引導釋出以為活絡住宅租賃市場也是政府的努力目標。
內政部將於10日、13日及14日，分別在台北、台中及高雄辦理三場次的公聽會，說明條例制定的目的及內容，歡迎民眾參與，並提供寶貴意見。
內政部指出，目前租賃的關係還是以民法及土地法的相關規定為主，此條例的立法重點，包括未來租賃雙方簽約時應遵循政府訂頒的約定事項外，也包括政府應扶植設立非營利組織以提供租賃雙方相關專業諮詢服務，及訂定租賃住宅服務業之設立與業務規範等，並特別訂定對委託服務業者代管或轉租房東有稅金減免優惠。1060207
(中央社)
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