北市設美術園區 北美館擬合併爭豔館

台北市文化局長鍾永豐今天說，規劃擴增美術園區和音樂廳，前者預定合併市立美術館後方及花博公園爭豔館；音樂廳則設在AIT舊址和市圖總圖間，年中會提供報告給市長柯文哲。

鍾永豐去年接任文化局長後，立即赴議會接受部門質詢和總質詢及預算審查，歷經3個月爭取預算會議後，文化局7日下午辦局長見面會，並由鍾永豐主持。

鍾永豐提及，今年重要工作就是美術園區和音樂廳的規劃工作，美術園區用地是包含北美館後方和爭豔館，但需要先進行前期評估；音樂廳則評估設在信義路美國在台協會（AIT）和總圖之間。

他說，因AIT預定明年遷走，因此評估跟市立總圖合併，但仍要處理可行性階段，今年年中會向柯文哲報告2案的評估結果。

鍾永豐表示，針對新的美術園區，是為下一世代而做的新美術館，許多國際美術館已打破視覺和表演藝術的疆界，也期待美術園區可讓市立美術館和民間藝廊有合作地點，並讓國際級藝廊進駐附近區域。

他表示，至於音樂廳的規模，希望該音樂廳可成為台北市立交響樂團、台北市立國樂團的家，也期許音樂廳可打造出交響樂團和市民親近的場域，所以音樂廳規劃不會和國家音樂廳一樣。

鍾永豐說，會參考目前北市大型音樂場館所遇到的問題，就像小巨蛋的震動問題，未來音樂廳也會做震動評估和減震措施，但目前都是先期評估工作項目。1060207

(中央社)